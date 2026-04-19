Porto, Villas Boas blinda Farioli: "Ci porterà nel futuro, felici sia con noi"

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Il presidente del Porto, Andrè Villas Boas, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro del tecnico italiano Francesco Farioli, accostato anche alla panchina della Fiorentina: "Francesco è fantastico. Ha energia, personalità, grandi intuizioni, studia in continuazione e può contare su uno staff di nove professionisti che hanno compiti specifici e danno un grande contributo. Lui ha l’ultima parola, ma tutti partecipano alla decisione finale. Il porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all’esterno".

Può essere il futuro Villas-Boas: "Un po’ ci assomigliamo…Gli auguro di vincere più di quanto ho vinto io con il Porto. E’ l’allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi".