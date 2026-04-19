Serie A, le formazioni ufficiali del lunch match tra Cremonese e Torino
La domenica di Serie A è pronta a partire, con il lunch match delle 12:30 tra Cremonese e Torino che le darà il via. La sfida dello "Zini" mette in palio punti pesanti soprattutto per i padroni di casa, attualmente al terzultimo posto in classifica con 27 punti alla pari del Lecce, avversaria domani della Fiorentina. I Viola ovviamente sono spettatori interessati della partita che in caso di risultato positivo dei granata potrebbe dare un ulteriore slancio al raggiungimento della salvezza per gli uomini di Vanoli. Queste le formazioni ufficiali della gara:
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria.
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
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