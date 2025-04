Celje, Seslar dopo la sconfitta: "Abbiamo giocato meglio della Fiorentina: possiamo passare"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina il calciatore del Celje Svit Seslar è intervenuto a Sport TV e ha commentato così la gara: “Faccio i complimenti alla squadra. Abbiamo giocato meglio della Fiorentina, abbiamo avuto più occasioni di una squadra che è appena sotto le primissime della Serie A. Il primo gol loro era arrivato su una mezza occasione, ma noi siamo stati bravi”.

Poi ha aggiunto: “Se ripetiamo questa prestazione in Italia, possiamo passare il turno. Abbiamo ottime possibilità. Non so se ci hanno sottovalutato per via del turnover, spero lo facciano anche giovedì prossimo. Intanto li abbiamo superati in tutte le statistiche e se continueranno a non considerarci, passeremo noi”.