Udogie si allontana? Secondo Romano lo ha blindato De Zerbi
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Attraverso il proprio profilo X, Fabrizio Romano ha dato qualche aggiornamento sul futuro di Destiny Udogie. Il difensore, secondo il noto esperto di mercato, rimarrà al Tottenham. Si tratterebbe di una scelta di Roberto De Zerbi, che avrebbe chiesto alla società di trattenere il giocatore per metterlo al centro del proprio progetto. L’allenatore considera Udogie un profilo chiave per il proprio scacchiere tattico. Il suo futuro, dunque, pare che sarà ancora in Premier. Ricordiamo che l’ex Udinese era stato accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane.
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