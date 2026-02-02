Calciomercato

Fortini non si muove: la Fiorentina ha deciso di tenere il classe 2006

Niccolò Fortini e Fiorentina avanti insieme, almeno per il momento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il classe 2006, da settimane nel mirino della Roma, non dovrebbe muoversi nelle ultime ore della sessione di mercato invernale. Salvo clamorose sorprese quindi Fortini, per il quale la Fiorentina ha rifiutato la scorsa estate un'offerta da più di 13 milioni di euro, continuerà quindi in viola, in attesa dell'eventuale rinnovo - la scadenza del contratto è per adesso fissata al giugno 2027.