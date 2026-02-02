Calciomercato Pazza idea tra Fiorentina e Cagliari: in piedi lo scambio Kouame-Luvumbo

Le ultime ore di mercato regalano sorprese, suggestioni e possibili incastri tra le esigenze delle varie squadre. E così la Fiorentina, che deve trovare una sistemazione a Christian Kouamé, e il Cagliari, che deve fare la stessa cosa con Zito Luvumbo, stanno pensando a uno scambio tra i due calciatori. L'ivoriano classe '97 è fuori dalle rotazioni di Paolo Vanoli, situazione simile in Sardegna per l'angolano classe 2002. Le parti si parlano, operazione tutt'altro che facile, anche per il poco tempo che manca alla chiusura del mercato (ore 20).