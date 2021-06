CARNASCIALI, Zappacosta mi piace, ma Lirola...

L'ex terzino viola Daniele Carnasciali ha parlato dei temi legati alle fasce della Fiorentina: "Non conosco Nico Gonzalez, ma leggo che può fare anche la seconda punta. Spero che questo non dia adito a trattative sgradite.Le fasce viola? Lirola quando è arrivato era un giocatore importante, secondo me potrebbe tornare ad esserlo. Mi piace anche Zappacosta, iprofili che circolano sono interessanti. Bisogna programmare un mercato in grado di farci crescere ogni anno".