Trevisani: "Le cose migliori le ho viste fare solo a Dodo: ha uno stile da PSG"
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Il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Dodo a Cronache di Spogliatoio: "La crescita della Fiorentina nelle ultime partite deriva da diversi fattori, tra cui Fagioli, Kean, Piccoli, Parisi. Le cose migliori però le ho viste da Dodo, che non sempre fa le scelte giuste, eppure quando corre vola. Il gol fatto a Cremona è di una bellezza abbacinante. Il brasiliano rappresenta il prototipo del calciatore da grande squadra, ha uno stile di gioco da PSG anche se non è a quel livello perché a volte è sconnesso in fase difensiva. Si esalta a quattro e non è un caso che la Fiorentina abbia cambiato marcia contestualmente al cambio di modulo".
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