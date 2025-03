Capozucca sorpreso da Palladino: "Non pensavo facesse l'allenatore. Ora deve soffrire"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, è stato interpellato Stefano Capozucca, decano dei direttori sportivi. Che tra le altre considerazioni, ha speso parole anche per l'operato di Raffaele Palladino alla Fiorentina: "A me ha sorpreso come allenatore. Non pensavo diventasse un tecnico, perché era un ragazzo tranquillo, invece forse l'avere a fianco un direttore a Monza come Galliani lo ha maturato. Firenze però ha più esigenze come piazza, ha un pubblico che si aspetta risultati importanti. E quando hai momenti come questi puoi soffrire".