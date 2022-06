CANCELLIERI, Ufficiale: nuovo giocatore della Lazio

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, C'È L'ACCORDO: EDO PIEROZZI TORNA IN VIOLA Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... NOTIZIE DI FV TOCI, A MOENA PER STUPIRE E CON UN NUOVO CONTRATTO Attaccante dall’avvenire sul quale sono pronti a scommettere in molti, il giovanissimo Eljon Toci avrà modo di provare a stupire Italiano nel corso del ritiro di Moena. Per l’attaccante albanese classe 2003 il Trentino offrirà una vetrina di... Attaccante dall’avvenire sul quale sono pronti a scommettere in molti, il giovanissimo Eljon Toci avrà modo di provare a stupire Italiano nel corso del ritiro di Moena. Per l’attaccante albanese classe 2003 il Trentino offrirà una vetrina di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi