Calciomercato, altri 17 giorni in Italia. Ma ecco quando chiude negli altri paesi
Inizia in queste ore l'ultima parte della sessione estiva del calciomercato che tra il 31 agosto e il 1° settembre chiuderà i battenti nelle principali leghe europee tra cui appunto la serie A (il 1° settembre alle 20). Ma per le cessioni i club nostrani, Fiorentina compresa che deve sistemare vari esuberi, hanno più tempo perché il mercato chiude anche molti giorni dopo in altri paesi, come ad esempio in Turchia, Grecia, Russia, Arabia e Qatar, che sono tra gli ultimi a chiudere. Per fare un esempio pratico insomma Lucas Beltran può essere preso dal CSKA (o da uno dei club russi che lo segue) anche il 12 settembre.
Ecco le date di chiusura dei principali mercati mondiali per l'estate 2025/26:
Cina: già chiuso il 22 luglio
Giappone: giovedì 21 agosto
USA: venerdì 22 agosto
Scozia: sabato 30 agosto
Svezia: sabato 30 agosto
Argentina: domenica 31 agosto
Francia: domenica 31 agosto
Portogallo: domenica 31 agosto
Spagna: domenica 31 agosto
Danimarca: lunedì 1 settembre
Germania: lunedì 1 settembre
Inghilterra: lunedì 1 settembre
Italia: lunedì 1 settembre
Olanda: martedì 2 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
