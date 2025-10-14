Calcagno: "Troppe partite, lo spettacolo soffre. Rivitalizziamo B e C"

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Guido Calcagno, ha commentato a Tuttosport le polemiche su Milan-Como a Perth, in Australia: "Il problema non è certo la partita in sé, che resterà un evento eccezionale. Resta il dubbio se sia questo il modello da inseguire. Troppe partite? Offriamo ai tifosi uno spettacolo meno bello e così perdiamo i due pilastri del nostro mondo. Maxi ingaggi? Se guadagnano tanto è perché generano ricchezza. Ma questo non giustifica il superamento di certi limiti.

Si stanno creando competizioni internazionali che spostano ricchezza lontano dai campionati nazionali. Bisogna redistribuire i proventi. Mercato interno? Dobbiamo rivitalizzare Serie B e C e capire perché non conviene più investire sugli italiani. Abbiamo avanzato al ministro Abodi l’idea di sgravi fiscali per chi impiega giovani cresciuti nel proprio vivaio. Serie A a 18 squadre? Non possiamo agire isolatamente, servirebbe un allineamento internazionale".