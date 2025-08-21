Cagliari, per il dopo Piccoli spunta il nome di un ex obiettivo viola

Cagliari, per il dopo Piccoli spunta il nome di un ex obiettivo violaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:23News
di Redazione FV

Il direttore sportivo del Cagliari, Angelozzi, comincia a guardarsi intorno dopo la partenza del suo ex bomber Roberto Piccoli pronto a cominciare la sua nuova avventura a Firenze ed ha messo gli occhi su un ex obiettivo viola, Christian Shpendi, attaccante attualmente in forza al Cesena che è corteggiato da moltissimi club tra Serie A e Serie B.

Il club del Cavalluccio chiede circa 10 milioni di euro per il cartellino del suo centravanti ma il club sardo avrà a disposizione un bel po' di liquidità grazie alla cessione, ancora non ufficiale, di Roberto Piccoli alla Fiorentina. 