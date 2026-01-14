FirenzeViola La rivoluzione silenziosa della Fiorentina: sta nascendo una squadra camaleontica

La Fiorentina che prende forma, un tassello alla volta, promette di essere una squadra dalle mille sfaccettature. Un progetto che si discosta nettamente da quello piatto e prevedibile immaginato dopo l’ultimo mercato estivo, quando i viola erano stati costruiti per muoversi quasi esclusivamente all’interno di un solo sistema: il 3-5-2. Una scelta più obbligata che voluta, vista l’assenza di esterni offensivi, che ha finito per mettere in difficoltà tutti gli allenatori passati dalla panchina, da Pioli a Vanoli, fino a Galloppa.

Una rosa più duttile

La svolta è arrivata soltanto alla 16ª giornata, quando Vanoli ha deciso di cambiare rotta affidandosi al 4-1-4-1. Un modulo che, almeno finora, ha dato risposte incoraggianti: otto punti raccolti in cinque partite. Su questa base la nuova area tecnica ha scelto di costruire il mercato di gennaio, con l’obiettivo di consegnare al suo allenatore una rosa più duttile, capace di adattarsi a contesti diversi e, soprattutto, di offrire soluzioni dalla panchina in grado di incidere a gara in corso.

Quante soluzioni

In quest’ottica vanno letti gli arrivi di Solomon, Brescianini e quello probabile di Harrison: innesti funzionali non solo al sistema adottato nelle ultime settimane, ma anche a una Fiorentina più malleabile e imprevedibile. Le opzioni sul tavolo sono diverse. Il 4-3-3, che di fatto emerge già oggi nella fase di non possesso, e soprattutto il 4-2-3-1, considerato il vero orizzonte tattico che Vanoli intende esplorare nei prossimi mesi. Una soluzione più spiccatamente offensiva che ruoterebbe attorno a Gudmundsson sulla trequarti, affiancato da due esterni puri: Harrison a destra, a piede invertito, e Solomon a sinistra, dove ha già lasciato il segno contro Cremonese e Milan. E il mercato, va da sé, è appena entrato nel vivo.