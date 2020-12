CAGLIARI, Nainggolan a Roma per le visite mediche

Radja Nainggolan è arrivato a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il Ninja ha anche rilasciato le prime dichiarazioni, soffermandosi anche con una battuta sugli ultimi mesi in nerazzurro: "Sei contento? Certo... ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all'Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza", ha chiosato Nainggolan prima di entrare all'interno della clinica.