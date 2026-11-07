Cagliari-Frosinone 1-0, i sardi vincono grazie alla rete di Adopo

Cagliari-Frosinone 1-0, i sardi vincono grazie alla rete di AdopoFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:03News
di Redazione FV

Il Cagliari conquista una vittoria preziosa contro il Frosinone, imponendosi per 1-0 nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. A decidere l'incontro è la rete di Michel Dopo, arrivata al 38' del primo tempo, che permette ai rossoblù di sbloccare il risultato e difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Adesso il Cagliari passa all'ottavo posto

Un trionfo importante per la squadra sarda, che riesce così a mettere in cassaforte tre punti fondamentali per la propria classifica. Grazie a questo successo, il Cagliari sale momentaneamente all'ottavo posto con 16 punti, confermando il buon momento e continuando il proprio percorso in campionato. Il Frosinone, invece, torna a casa senza punti dopo una gara in cui non è riuscito a trovare la rete del pareggio.