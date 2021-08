C. FIESOLE, Comunicato: no alle restrizioni in curva

Pochi minuti fa la Curva Fiesole ha diramato un comunicato in cui spiega come i vari gruppi ultras siano decisi nell'intenzione di non rientrare in curva al Franchi fino a quando vigeranno le restrizioni legate all'emergenza Covid. Ecco quanto scritto:

“Siamo arrivati all’inizio di un nuovo campionato che una volta coincideva con l’inizio dei nostri viaggi al suo fianco, in ogni dove e con il sostegno incessante della nostra curva. Oggi, e come ormai da 18 lunghi mesi, non sarà così.

Le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, sulla quale non vogliamo volutamente esprimerci (in quanto riguardante la salute e la vita di tante persone), non ci consentono di tornare in curva, nel modo in cui siamo abituati. Capienza ridotta, distanziamento e mascherine non possono e non potranno mai coesistere con i valori di aggregazione che ogni curva esprime.

Finché non potremo tornare tutti insieme con i nostri vessilli, i nostri tamburi, a cantare abbracciati per 90 minuti, la Curva Fiesole non rientrerà e, di conseguenza, non saranno esposti i relativi striscioni.

Ciò non significa che non troveremo altri modi per stare vicini alla squadra ed ai ragazzi ai quali facciamo un grande in bocca al lupo. Resteremo attenti sull’evoluzione delle condizioni per poter rientrare nella nostra curva e sull’applicazione di determinate norme restrittive, che non diventino unicamente una scusa per tenere gli ultras fuori dalla curva.

L’unica cosa certa è che prima o dopo torneremo su quei gradoni nella nostra curva, nella nostra casa, a cantare, gioire e soffrire insieme alla nostra amata Fiorentina.

LUNGA VITA AGLI ULTRAS! LUNGA VITA ALLA CURVA FIESOLE!