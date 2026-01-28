FirenzeViola Piccoli, gol e stop: tra segnali di crescita e un problema da valutare

Il goal di ieri di Roberto Piccoli non è purtroppo servito alla Fiorentina per passare l’ottavo di Coppa Italia contro il Como, ma sicuramente rappresenta un boost di fiducia ed autostima per l’attaccante viola, arrivato a due reti segnate nelle ultime tre gare tra Bologna, Cagliari e appunto il match di ieri sera al Franchi.

Il gol al Como

Tralasciando il fatto che la rete, su assist di Fabbian, è di pregevolissima fattura. Un destro di prima intenzione ad anticipare Ramon sul primo palo e a insaccare la palla alle spalle di Butez con gol che per esecuzione, timing e precisione ricorda un po’ una di quelle giocate che fa spesso Lautaro Martínez. Piccoli ieri soprattutto nel primo tempo ha fatto vedere in campo aperto e nei duelli individuali di essere in crescita, al netto di una serata che per lui è stata letteralmente a due facce.

Il passo falso con il Cagliari

Era questo tra l’altro ciò che avevamo notato già a Bologna nella vittoria della Fiorentina contro la formazione allenata dall’ex tecnico viola Italiano. Poi però c’era stato il passo falso in casa contro il Cagliari, partita in cui i Piccoli da ex è stato risucchiato nella morsa tra Luperto e Mina ed è stato limitato dal blocco basso attuato dalla squadra di Pisacane. Visto però quanto fatto ieri dal numero 91 gigliato possiamo dire che quello in campionato dello scorso sabato è stato un passaggio a vuoto all'interno di un suo personale percorso di miglioramento.

L'infortunio all'adduttore

Proprio ora però che il giocatore più discusso della campagna estiva della Fiorentina, con i 27 milioni di euro spesi dal club gigliato per averlo che pesano ancora tanto sulla sua testa, stava iniziando ad ingranare, è arrivato per lui nella ripresa di ieri contro il Como un problema all’adduttore della coscia destra che lo ha costretto ad uscire dal campo. Oggi Piccoli proprio per questo si è allenato a parte e le sue condizioni saranno rivalutate per capire meglio i tempi di recupero. Ovviamente tutto l’ambiente viola si augura che il suo stop possa non essere lungo sia per la contemporanea assenza prolungata di Kean dal campo, ma soprattutto visto appunto il momento che il giocatore stava vivendo.