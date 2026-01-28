Oltre alla Fiorentina anche il West Ham ha messo gli occhi su Disasi

Oltre alla Fiorentina anche il West Ham ha messo gli occhi su DisasiFirenzeViola.it
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Nelle ultime ore di mercato il difensore francese di proprietà del Chelsea, Axel Disasi è finito nel mirino di mercato della Fiorentina, che ora, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si trova in lotta con il West Ham per il francese. Infatti gli Hammers, dopo aver risolto il prestito del difensore brasiliano Igor hanno messo gli occhi su Disasi. 