Anche la Fiorentina a Palazzo Vecchio: da De Gea a Kean, i viola all'evento in Comune
Si sta svolgendo in questi minuti, a Palazzo Vecchio, l'evento "Siamo Firenze - Una città da massima serie", al quale partecipano la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini, oltre a varie delegazioni di atlete e atleti delle società che militano nelle rispettive serie A - ad esempio Guelfi Firenze, Azzurra Volley, Rari Nantes Florentia, Volpi Rosse Menarini, Atletica Firenze Marathon, Unione Rugby Firenze, Fiorentina Baseball, Canottieri Firenze, Canottieri Comunali, Maluva Centro Padel, Il Fiorino Pallatamburello e Club Sportivo Tamburello -.
Tra queste anche la Fiorentina, presente in loco con diversi calciatori della squadra maschile e femminile, tra cui Emma Severini, Hlin Eirikstottir, Maya Cherubini, Cecilie Fiskerstrand, il tecnico Pinones Arce, Fabiano Parisi, Rolando Mandragora, Dodo, Moise Kean e David De Gea, accompagnati dal team manager Simone Ottaviani. Queste le foto realizzate dai nostri inviati:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati