Disasi-Dragusin, la Fiorentina studia i difensori. Fazzini e Fortini: il punto in uscita
Nuovo appuntamento col "Chi si compra? Flash!", con le ultime di mercato riguardanti la Fiorentina a cura della nostra redazione.
Difesa, tra Disasi e Dragusin
Per il reparto arretrato il nome più gettonato delle ultime ore è quello di Axel Disasi, in forza al Chelsea e cedibile anche in prestito. La Fiorentina si informerà coi Blues su come impostare l'ipotetico affare, ma non ha smesso di pensare del tutto a Radu Dragusin: sul centrale del Tottenham c'è anche il Milan. Infine, Diogo Leite, in scadenza a giugno con l'Hertha Berlino.
Centrocampo: muscoli cercasi
Una volta perfezionata la cessione di Nicolussi Caviglia al Parma, i viola proveranno a chiudere per un altro innesto in mezzo al campo e il profilo cercato è quello di un giocatore muscolare, forte fisicamente. Un nome valutabile è Orel Mangala del Lione, già inseguito gli scorsi anni.
Fazzini e un rebus: le uscite
C'è poi il capitolo uscite. Al Bologna piace molto Jacopo Fazzini, per il quale però non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. Occhio anche a Niccolò Fortini, che probabilmente resterà a Firenze ma con la Roma sempre in agguato: la Fiorentina valuta il cartellino circa 15-20 milioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati