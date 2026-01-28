Dagli inviati La sindaca Funaro: "Giuseppe e Catherine porteranno alla Fiorentina tanta passione"

Da Palazzo Vecchio, all'evento "Siamo Firenze - Una città da massima serie" a cui partecipano varie delegazioni di società sportive di Firenze tra cui la Fiorentina, ha preso la parola la sindaca Sara Funaro. Queste le sue dichiarazioni ai media presenti, tra cui noi di FirenzeViola: "Oggi è una grande giornata, grazie all'assessora Perini. Abbiamo le eccellenze del nostro territorio, un patrimonio sportivo straordinario nella nostra città, formato dai giovani. È giusto celebrarlo qui, nella casa dei fiorentini, Firenze è parte dello sport e motivo d'orgoglio".

Per la Fiorentina è un momento di lutto. Ma è già stato nominato il nuovo presidente.

"Ho fatto già ieri gli auguri a Giuseppe, al funerale e al Duomo ho portato loro il mio abbraccio. Ma sono certo che lui e Catherine porteranno in società tanta passione e dedizione: a titolo personale e di Palazzo Vecchio, un grosso in bocca al lupo personale".

L'ex sindaco, Nardella, diede a Rocco Commisso il "Giglio d'oro". Magari anche lei darà qualcosa del genere a Giuseppe.

"Quando ci incontreremo assolutamente".