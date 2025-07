Brocchi sulla Nazionale: "Non mancano i talenti, è che giocano pochi italiani"

L'ex difensore viola, Cristian Brocchi, ha parlato della condizione attuale del calcio italiano: "Mi sono stancato di sentire dire che in Italia non abbiamo più talenti, che la Nazionale non riesce più a tirare fuori giocatori di un certo tipo. Quando in finale di Coppa Italia giocano solo tre dei nostri, certamente c’è un problema. Anche al Milan, che ha sempre avuto uno zoccolo duro di italiani, sono quasi tutti stranieri. Penso che sia il sistema a essere sbagliato, non è vero che noi non abbiamo più talenti".

Quali sono i problemi principali?

"Se nei settori giovanili diamo i premi ai direttori sportivi o agli allenatori per vincere i campionati c’è già un errore di fondo. Siano aboliti, o concessi solo se si portano ragazzi dai settori giovanili nelle prime squadre. Tutti gli allenatori, dall’Under 8 all’Under 17, dovrebbero guadagnare la stessa cifra. Dovremmo incominciare a specializzare i tecnici dei ragazzi. A Coverciano si pensi a distinguere il patentino per i settori giovanili da quello per le prime squadre".