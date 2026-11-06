Braglia: "Fiorentina-Juventus determina il futuro viola, in un senso o in un altro"

L'ex portiere Simone Braglia, intervenendo a Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà, fa le carte al campionato e parla anche della sfida di domenica sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus:

"Credo che nei campionati ci siano partite con stimoli diversi e questa è una di quelle. E' una partita, come Napoli-Lazio, che può determinare il futuro in un senso o nell'altro. Mi aspetto una reazione d'orgoglio da parte della Viola".