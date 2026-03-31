Wharton va ko: il Palace in ansia. È in dubbio per la sfida con la Fiorentina

Wharton va ko: il Palace in ansia. È in dubbio per la sfida con la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:44Avversari
di Redazione FV

Non ci sono aggiornamenti positivi per il Crystal Palace, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Il centrocampista Adam Wharton ha lasciato il ritiro della nazionale inglese durante la pausa di marzo per rientrare al club e continuare il recupero dopo un problema fisico rimediato nell’amichevole contro l’Uruguay. Il giocatore, classe 2002, era subentrato nel secondo tempo ma ha accusato una contusione che ha spinto lo staff medico a optare per la massima cautela.

Una decisione prudente, ma che genera preoccupazione nell’ambiente londinese, vista l’importanza di Wharton nel sistema di gioco di Oliver Glasner. Lo riporta The Guardian.