Bosnia-Italia con uno spettatore speciale: a Zenica ci sarà anche Ceferin
FirenzeViola.it
Bosnia-Italia, gara in programma stasera alle 20.45 e valevole per la finale playoff per accedere ai Mondiali, avrà uno spettatore eccellenza: a testimonianza dell'importanza storica della partita ci saranno anche presenze istituzionali sulle tribune dello stadio Bilino Polje di Zenica. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore infatti è arrivato all'aeroporto di Sarajevo Aleksander Ceferin, presidente della UEFA che è stato accolto dal presidente della federazione bosniaca Vico Zeljkovic. Con Ceferin, anche il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti, volto riconoscibile in tutti i sorteggi del massimo organismo calcistico europeo.
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