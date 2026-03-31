Bosnia-Italia con uno spettatore speciale: a Zenica ci sarà anche Ceferin

Bosnia-Italia con uno spettatore speciale: a Zenica ci sarà anche CeferinFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Bosnia-Italia, gara in programma stasera alle 20.45 e valevole per la finale playoff per accedere ai Mondiali, avrà uno spettatore eccellenza: a testimonianza dell'importanza storica della partita ci saranno anche presenze istituzionali sulle tribune dello stadio Bilino Polje di Zenica. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore infatti è arrivato all'aeroporto di Sarajevo Aleksander Ceferin, presidente della UEFA che è stato accolto dal presidente della federazione bosniaca Vico Zeljkovic. Con Ceferin, anche il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti, volto riconoscibile in tutti i sorteggi del massimo organismo calcistico europeo.