Ancora Ndour: altro gol con l'Under21 in Svezia per il centrocampista viola

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L'Italia Under21 dà spettacolo in Svezia e a brillare è anche Cher Ndour: la Nazionale di Silvio Baldini è in vantaggio per 3-0 contro la Svezia, decisiva una doppietta di Koleosho (il primo su rigore conquistato da Lipani, il secondo su svarione degli scandinavi), mentre a firmare il tris è Cher Ndour. Il classe 2004 ha timbrato il 3-0 scattando alle spalle della linea difensiva di casa e depositando col mancino quello che è il suo quarto gol consecutivo dopo il centro contro il Rakow in Polonia, quello contro l'Inter e contro la Macedonia del Nord giovedì nella prima delle due gare degli azzurrini.

Periodo d'oro per il centrocampista della Fiorentina, che in Under21 è da tempo uno dei perni per Baldini, con tanto di numero dieci sulle spalle.