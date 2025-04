Borghi: "La Fiorentina è in transizione, potrebbero esserci cambiamenti in società"

Stefano Borghi, giornalista di Sky, ha discusso del futuro della Fiorentina durante un'intervista sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina sta attraversando un periodo di transizione, sia per quanto riguarda lo stadio, sia, a mio avviso, per quanto concerne la proprietà. Penso che potrebbero esserci dei cambiamenti, anche se non so in quali tempistiche, ma potrebbero verificarsi."

Riguardo al futuro di Palladino, ha aggiunto:

"Nonostante qualche voce che circola internamente, credo che a Palladino verrà garantita una continuità di gestione. Mi sorprenderebbe il contrario."