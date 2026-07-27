Lutto per Luciano Spalletti: è morta la mamma Ilva, aveva 93 anni

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Grave lutto per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus. È scomparsa all'età di 93 anni la madre del tecnico, Ilva, figura fondamentale nella vita dello stesso Spalletti, come lui stesso ha più volte raccontato. La donna viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. La redazione di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola si unisce al dolore della famiglia Spalletti, a cui porge le più sentite condoglianze.