Bologna, Vincenzo Italiano è stato dimesso dall'ospedale

Vincenzo Italiano non era presente nello scontro diretto andato in scena domenica al Franchi tra Fiorentina e Bologna per motivi di salute. Oggi però il suo club, il Bologna, ha annunciato tramite un comunicato apparso sul canale ufficiale la dimissione dall'ospedale dell'ex tecnico viola. Questa la nota ufficiale: "Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi.

Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister.