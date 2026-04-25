Il Lecce pareggia 0-0 contro il Verona: gol annullato ai veneti al 94'
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Finisce 0-0 la partita tra Hellas Verona e Lecce valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I salentini hanno rischiato di perdere al minuto 94 quando Andrias Edmundsson ha portato in vantaggio i veneti salvo farsi annullare il gol per via di un fallo dello stesso difensore ai danni del portiere avversario Falcone. Il Lecce passa così in quartultima posizione a 29 punti, scavalcando la Cremonese che ora è terzultima a quota 28.
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