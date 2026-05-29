Bologna, scelto Tedesco per sostituire Italiano: parti a lavoro per l'intesa finale
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È Domenico Tedesco il prescelto del Bologna per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblu. Come riferisce Sky Sport, i felsinei hanno sciolto le riserve sul tecnico ex Fenerbahce ed ex ct del Belgio per continuare il progetto iniziato da Thiago Motta e proseguito dall'ex allenatore viola, tanto che le parti starebbero lavorando incessantemente per arrivare prima possibile all'intesa finale.
Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza di Eusebio Di Francesco del Lecce, di Raffaele Palladino, in uscita dall'Atalanta, e di Stefano Pioli, libero da contratto dopo la risoluzione arrivata qualche giorno fa con la Fiorentina.
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