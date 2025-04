Bologna, Italiano prima della Coppa Italia: "Le finali perse non contano. Sono già in una big"

Domani il Bologna (e Vincenzo Italiano) hanno un appuntamento con la storia. Ore 21, stadio Dall'Ara, ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli. Una pura formalità, vista la vittoria per 3-0 dei rossoblù, anche se Italiano, nella conferenza stampa di oggi, ci ha tenuto a tenere alta l'attenzione: "C'è ancora la gara di ritorno, noi bravi ad avere questo vantaggio e dovremo tutelarlo. Servirà una gara attenta, senza sciocchezze, come abbiamo fatto le ultime in casa. Ci giochiamo tanto, non tutto, cercheremo di ripetere di fare risultato, come nella gara d'andata, dove abbiamo iniziato con qualità. Dobbiamo ancora concretizzare il tutto".

Ha detto ho il sogno di portare trenta mila bolognesi a Roma...

"Lo avevamo detto prima della semifinale e l'obiettivo è ancora quello, manca da 51 anni a questa società, sarebbe un traguardo che farebbe felice tutto l'ambiente e noi in particolare. Vincere domani e presentarsi ad una finale... per noi tutti era un obiettivo".

In tutto questo inseguire una finale c'è qualcosa di suo, la quarta in un anno e mezzo...

"Si lavora per ottenere questi traguardi, si lavora tutti alla pari, per arrivare fino in fondo, competizione che abbiamo onorato nel migliore dei modi, superato un quarto di finale molto complicato contro l'Atalanta, era un obiettivo per noi, siamo ad un passo, speravamo di avere un percorso bello in Coppa, domani abbiamo la possibilità di arrivarci. Al di là delle mie esperienze, lo voglio regalare alla gente al presidente che ha questo sogno".

Per il lavoro fin qui svolto, i giornali dicono che Italiano merita una big...

"Il Bologna è una big perché è in crescita, grande lavoro da quando c'è Saputo, c'è ambizione, diventare un club di prima fascia, il presidente ha tanto a cuore questa società e questa città, per come la vive, per come viene al campo e abbraccia i ragazzi, se dovesse continuare con questa voglia di migliorare, con questa crescita... si può ambire a tutto".