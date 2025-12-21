Fiorentina-Udinese, scelta forte di Vanoli: il capitano sarà De Gea e non Ranieri

Novità importanti in vista della partita della Fiorentina contro l'Udinese non tanto in quanto a scelte di formazione, con Paolo Vanoli che ha riproposto il solito 3-5-2 senza passar dunque alla difesa a quattro, ma per quanto riguarda le dinamiche interne al gruppo squadra. Il capitano della squadra oggi infatti, nonostante la presenza di Luca Ranieri dal primo minuto, non sarà il difensore gigliato ma David De Gea. Scelta forte quella presa dal tecnico della Fiorentina.