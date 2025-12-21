FirenzeViola

Paratici-Fiorentina, vanno rispettati i tempi tecnici ma la scelta viola è presa

Paratici-Fiorentina, vanno rispettati i tempi tecnici ma la scelta viola è presaFirenzeViola.it
La Fiorentina, in attesa di capire cosa succederà sul campo tra pochi minuti contro l'Udinese, continua a lavorare sul fronte societario e in particolare quello dirigenziale. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di Firenzeviola.it la società gigliata sta continuando a spingere forte sul fronte legato a Fabio Paratici, con tutti i segnali che portano nella direzione del dirigente del Tottenham, che attualmente si trova in Italia.

Cosa manca allora per chiudere? Si devono rispettare dei tempi tecnici per risolvere il suo contratto con gli Spurs e resta incertezza sul quando arriverà, ma la scelta viola è fatta e porta a lui.