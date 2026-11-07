Il Bologna espugna il Tardini: 2-1 al Parma in dieci dal 9'

Il Bologna di Raffaele Palladino prosegue la sua corsa in classifica (ora ottavo a 17 punti), battendo il Parma (che resta ad 8 come Fiorentina e Sassuolo che devono giocare) per 2-1 al Tardini. Per i ducali la gara si è messa subito in salita, con l'espulsione già al 9' di Ndiaye anche se nel primo tempo non succede altro.

Con i cambi il Bologna nella ripresa va in doppio vantaggio, con Theate al 53' e il rigore trasformato da Orsolini al 72'. Nel finale, all'81' il Parma riapre la gara con il penalty trasformato da Sierro ma, nonostante il lungo recupero, il risultato non cambierà più e ad esultare sono i rossoblù, alla quarta vittoria consecutiva con l'ex viola in panchina.