Bologna-Darmian, ci siamo: a breve la firma e l'ufficializzazione

Matteo Darmian è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: dopo alcuni giorni di prova con il club emiliano, il difensore classe 1991 ha convinto la società, che ha così raggiunto l'accordo per il suo ingaggio. L'ex Inter, attualmente svincolato, firmerà oggi un contratto della durata di un anno.

L'operazione è ormai alle battute finali: ieri Darmian ha completato anche l'ultima parte delle visite mediche e restano soltanto gli adempimenti formali prima dell'ufficialità. Per il Bologna si tratta di un rinforzo di grande esperienza e duttilità per il reparto arretrato, con la fumata bianca ormai imminente. Il giocatore porterà inoltre nello spogliatoio una lunga esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Per il club rossoblù, dunque, un innesto pensato per aumentare qualità e affidabilità della rosa