La Roma riacciuffa il Napoli due volte con Soulè e doppio Balerdi: finisce 3-3
Show tra Napoli e Roma con la sfida del Maradona che finisce 3-3 con continui capovolgimenti di fronte nella ripresa, grazie soprattutto alle doppiette di McTominay da una parte e Balerdi dall'altra.
Nel primo tempo, al 28' Anguissa apre le marcature in rovesciata mentre in avvio di ripresa, al 48', è McTominay di testa sul cross di Politano a trovare il raddoppio. Ma al 70' in 4 minuti la Roma riacciuffa il Napoli: Soulé riapre la gara e al 74' minuti Balerdi completa la rimonta giallorossa. All'83' ancora McTominay sigla il sorpasso con il gol del 3-2, ma al 90' arriva anche la doppietta personale di Balerdi che fissa il 3-3. Il pari supera anche il controllo Var, si scaldano gli animi e Allegri viene espulso. Lazio e Inter con una vittoria possono approfittare per staccare ulteriormente la Roma.
La classifica di A aggiornata:
Inter 19
Lazio 19
Roma 18*
Como 17*
Milan 15
Frosinone 13
Torino 13*
Cagliari 13*
Juventus 11
Napoli 11*
Atalanta 9
Lecce 9
Bologna 8*
Sassuolo 8*
Monza 7*
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Parma 4
Venezia 3
* una partita in più
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