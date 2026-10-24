Lazio-Parma chiude il sabato di A: le formazioni ufficiali, Pinamonti out
Alle 20.45 il sabato di serie A si chiude con Lazio-Parma, sfida tra una delle due capoliste (19 punti come l'Inter e che almeno fino a domani potrebbe volare in vetta da sola) e i ducali affamati di punti. La squadra di Gilardino è infatti a quota 4 come i viola (che a loro volta sfidano l'altra capolista) e cercano riscatto. Ecco le formazioni ufficiali della gara dell'Olimpico con Gattuso che deve rinunciare a Pinamonti per una tracheite e Gilardino che rivoluziona la squadra e a sopresa lascia fuori Bernabé:
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Rino Gattuso.
Parma (5-3-2): Corvi; Drobnic, Troilo, Diego Carlos; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Britschgi, Carboni, Ndiaye, Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Konate, De Martis, Diallo, Frigan. Allenatore: Alberto Gilardino.
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