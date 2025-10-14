Bisoli elogia Pioli: "Bisogna dargli fiducia, uno dei migliori in Europa: troverà la quadra"

L'allenatore Pierpaolo Bisoli, intervistato da TMW, ha parlato così della Fiorentina: "Bisogna dare fiducia a Pioli. E' uno dei migliori allenatori d'Europa. Cambia spesso, quando troverà la quadra potrà fare un ottimo campionato. Cambia spesso e questo è sinonimo di intelligenza".