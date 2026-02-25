Dagli inviati

Verso Fiorentina-Jagiellonia, Fagioli assente dalla rifinitura per motivi familiari

Una delle notizie di giornata in casa Fiorentina è legata alla rifinitura che la squadra gigliata sta sostenendo agli ordini di Paolo Vanoli al Viola Park in vista della sfida di domani contro lo Jagiellonia in Conference League. All'allenamento infatti, come appreso dalla nostra redazione, era assente Nicolò Fagioli. Nessun allarmismo però, dato che il giocatore con un permesso concessogli dal club non ha preso parte alla seduta per motivi familiari. Il centrocampista viola si allenerà comunque più tardi nel pomeriggio in maniera individuale.