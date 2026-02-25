Piccoli esalta i nuovi: "Sono giocatori forti, Solomon e Harrison ci aprono spazi"

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato quest'oggi nella conferenza stampa di viglia della sfida di Conference League di domani contro lo Jagiellonia e tra le varie tematiche toccate ha parlato anche dell'impatto che hanno avuto sulla squadra i calciatori arrivati dal mercato invernale. Questo il suo pensiero in merito: "Gli esterni ci danno una grossa mano perché sia Harrison che Solomon saltano l'uomo e ci liberano gli spazi e anche per Moise è più facile. Possiamo giocare anche in coppia con Kean. Ma i nuovi in generale si sono ambientati molto bene perché sono giocatori forti".