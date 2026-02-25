FirenzeViola Fiorentina e Conference, dalle scelte "scontate" a piccoli grandi rimpianti

vedi letture

Paolo Vanoli è un allenatore che ha già mostrato di essere schietto e di avere qualche problema nel bluffare. Nella conferenza stampa della vigilia in vista del ritorno dei play off contro lo Jagiellonia ha confermato queste sue qualità (o difetti), rispondendo di getto a precisa domanda in merito alla lista Uefa e alle scelte fatte poco dopo la chiusura del mercato con un semplice: "La risposta è scontata".

Cambio di prospettive

In queste poche parole c'è un'altra potenziale risposta che il tecnico non ha potuto dare, ovvero che in effetti si potevano prendere altre decisioni ma che, considerando la sfida contro i polacchi, un possibile step difficile da superare, non era necessario inserire Rugani o Brescianini nella lista, "promuovendo" quei giocatori che avrebbero fatto al caso della doppia sfida play off e nulla più. La sensazione evidentemente era quella di trovarsi di fronte, potenzialmente, all'ultimo giro di giostra in campo europeo e dunque, soprattutto per quanto riguarda il difensore infortunato, a una lista che poteva non prevederlo.

Il fattore Rugani

Dopo il 3-0 dell'andata forse lo stesso allenatore si è rimangiato tale decisione, perché se per Brescianini il discorso potenzialmente potrebbe essere diverso vista la presenza di Fabbian, Rugani avrebbe sicuramente fatto comodo per un'eventuale presenza prolungata in ambito internazionale. L'ex Juventus recentemente ha giocato partite di cartello contro squadre come il Real Madrid, ma anche il percorso di Europa League con la maglia dell'Ajax e la sua esperienza avrebbe fatto sicuramente comodo. Inoltre, Rugani avrebbe potuto utilizzare già questa sfida per mettere minuti in vista del campionato.

Rischio rimpianti

Le decisioni, occorre ricordarlo, sono comunque state prese in concerto con club e giocatori. E questo sottolinea come forse non ci fosse grande fiducia per il passaggio del turno che tutti sperano a questo punto di completare in scioltezza con la sfida di domani sera. Dopo tutto, anche oggi alle tv, Vanoli ha confermato come la priorità assoluta resti la salvezza e che da questo indirizzo siano poi arrivate le scelte in ambito Uefa. A questo punto però, la speranza di tutti è che un domani più o meno prossimo non si debba rileggere queste decisioni con un filo di rimpianto. Anche perché se l'appetito vien mangiando, è più che possibile ritrovarsi di nuovo attratti dall'ipotesi di portare in fondo il percorso di Conference dopo averlo vissuto per mesi come un piccolo o grande fastidio.