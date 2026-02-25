Bologna, tegola per Italiano. Lesione all'ileopsoas per Miranda: i tempi di recupero
Arrivano brutte notizie in casa Bologna per Vincenzo Italiano. Come infatti riportato dal sito ufficiale del club, Juan Miranda, terzino sinistro rossoblù, si è sottoposto oggi a ulteriori accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro. Per lo spagnolo lo stop sarà di circa tre settimane, come confermato dallo stesso club. Questo il comunicato ufficiale: "Gli esami a cui è stato sottoposto Juan Miranda hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, con tempi di recupero stimati in tre settimane".
