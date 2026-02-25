Figc, incontro tra Gravina e Rocchi sulla riforma degli arbitri

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La Federcalcio incontra l'Aia nella sede di Via Allegri a Roma e al centro della riunione c'è il professionismo della classe élite arbitrale. Il progetto del presidente della Figc, Gabriele Gravina, è noto: creare una Pgmol all'italiana, attraverso la creazione di una una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla federazione, completamente autonoma e destinata al professionismo degli arbitri di Serie A e B. All'incontro in corso in Federcalcio, cominciato alle 15, sono presenti Gravina, il designatore Can, Gianluca Rocchi e il vicepresidente Aia, Francesco Massini. Manca il n.1 dell'Aia, Antonio Zappi, inibito per 13 mesi.

E' un primo incontro senza le leghe interessate che verranno coinvolte invece nelle successive riunioni ma che già lo scorso giovedì erano state messe al corrente della bozza di riforma pensata da Gravina. L'obiettivo è quello di arrivare a una riforma della classe arbitrale già dalla prossima stagione. (ANSA).