Bianco, l'estate con Pioli può non bastare. Il centrocampista verso un'altra cessione
Nel suo punto riguardo al mercato in uscita che continua a programmare la Fiorentina, il Corriere dello Sport analizza anche l'estate di Alessandro Bianco. Rientrato dal prestito al Monza della passata stagione, in cui è maturato mettendo sulle gambe una stagione intera di Serie A, il classe 2002 ha vissuto fin qui tutta la preparazione estiva agli ordini di Pioli che l'ha gettato nella mischia più volte, inserendolo nelle rotazioni a centrocampo.
Gli ultimi segnali però, secondo il Corriere, vanno nella direzione della cessione: dopo tre settimane di lavoro tra Viola Park e Inghilterra, il ragazzo pare più vicino a salutare nuovamente che alla permanenza. Da capire se ancora in prestito o a titolo definitivo, col Catanzaro che si era fatto avanti nei giorni scorsi.
