Calciomercato Sabiri preferito a Bianco nel finale dell'amichevole col Manchester: il punto di mercato sull'ex Monza

Alessandro Bianco non è sceso in campo nell'amichevole di oggi contro il Manchester United, con Stefano Pioli che al momento in cui ha deciso di sostituire Nicolò Fagioli negli ultimi minuti di partita, gli ha preferito Sabiri. Un indizio che potrebbe essere ricondotto anche al calciomercato, con il centrocampista che pare tutt'altro certo di proseguire la propria esperienza alla Fiorentina.

Negli ultimi giorni si è parlato di un concreto interessamento da parte del Catanzaro di Aquilani, ma dopo l'anno in prestito al Monza in Serie A, la volontà del giocatore sarebbe quella di proseguire l'esperienza in massima serie. La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi per risolvere la questione, con Bianco che però potrebbe dover attendere gli ultimi giorni di trattative per lasciare nuovamente i viola, un po' come accaduto nella passata stagione. La differenza potrebbe riguardare la formula della cessione, perché davanti alla giusta offerta la Fiorentina potrebbe decidere di cederlo anche a titolo definitivo.