Berardi in Versilia soccorre un ciclista ferito nell'indifferenza dei passanti

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Domenico Berardi è in vacanza, come tutti gli anni, in Versilia, a Forte dei Marmi, e nelle scorse ore si è fatto notare per un bel gesto che ha fatto velocemente il giro del web. Mentre era in bicicletta è stato infatti il primo a fermarsi a soccorrere un ragazzo che era a terra con la bicicletta, ferito e sanguinante. Nonostante tante persone presenti infatti nessuno si era fermato a soccorrerlo e questo rende dunque il comportamento di Berardi ancora più provvidenziale e positivo.

Il ragazzo infatti si era fatto male davvero ad una spalla ed è servita l'ambulanza per stabilizzarlo e poi portarlo in ospedale, con il giocatore del Sassuolo e la titolare di un bar della zona di passaggio, che ha poi raccontato l'accaduto a Il Tirreno, che hanno appunto chiamato il 118. Con l'aiuto di altre persone accorse dal Bagno Raffaelli hanno anche riparato il ragazzo dal sole cocente visto che erano le 14.30 del pomeriggio.