Berardi in Versilia soccorre un ciclista ferito nell'indifferenza dei passanti
Domenico Berardi è in vacanza, come tutti gli anni, in Versilia, a Forte dei Marmi, e nelle scorse ore si è fatto notare per un bel gesto che ha fatto velocemente il giro del web. Mentre era in bicicletta è stato infatti il primo a fermarsi a soccorrere un ragazzo che era a terra con la bicicletta, ferito e sanguinante. Nonostante tante persone presenti infatti nessuno si era fermato a soccorrerlo e questo rende dunque il comportamento di Berardi ancora più provvidenziale e positivo.
Il ragazzo infatti si era fatto male davvero ad una spalla ed è servita l'ambulanza per stabilizzarlo e poi portarlo in ospedale, con il giocatore del Sassuolo e la titolare di un bar della zona di passaggio, che ha poi raccontato l'accaduto a Il Tirreno, che hanno appunto chiamato il 118. Con l'aiuto di altre persone accorse dal Bagno Raffaelli hanno anche riparato il ragazzo dal sole cocente visto che erano le 14.30 del pomeriggio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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