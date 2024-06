BELTRAN, Doppietta da vero n.9. La sua Argentina vince 4-0

Il contesto è quello delle amichevoli preolimpiche, ma a Lucas Betran, autore di una doppietta in meno di 35 minuti con la sua Argentina U23, sembra non importare. L’attaccante della Fiorentina, nel solo primo tempo, infatti, ha messo, aiutato dal gol incredibile di Zenón, il risultato in cassaforte nel match contro il Paraguay U23 a Buenos Aires. Il classe 2001, schierato come prima punta, si è fatto trovare pronto in mezzo all'area ed ha concretizzato il gioco albiceleste con due gol da bomber d'area di rigore.

Entrambe le realizzazioni, infatti, sono arrivate grazie a un preciso tap-in in contropiede. Nel secondo tempo, per l'Argentina, arrotonda con Solari che fissa il punteggio sul 4-0 con Beltran sostituito che ha ceduto il posto a Thiago Fernández.