Batistuta: "Ecco cosa ho detto a Mastantuono. Non ero al top ma non potevo mancare"

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Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato qualche parola da bordocampo durante la sfida tra le leggende viola e il team di Operazione Nostalgia per festeggiare il Centenario al Franchi. Queste le paroledel Re Leone a Sky Sport: “Ha fatto bene il mister a togliermi (ride, ndr). non volevo entrare, sto molto male fisicamente, non ho bisogno di ulteriori dolori. Sono anni che non gioco ma non potevo non venire a questa festa, mi ha fatto piacere, l'amore di questa gente non ha prezzo e per me che sono cresciuto qua questo posto significa tanto. Dal niente è qui che ho costruito la mia carriera, grazie all'appoggio dei tifosi: per me questa città è tutto, è la mia seconda casa".

Su Mastantuono, che ha incontrato.

“Ho pranzato con lui e ho provato a raccontargli la storia e quello che significa la Fiorentina per i tifosi: sa giocare, è giovane, imparerà velocemente perché è intelligente, sono felice di dargli qualche consiglio”.

Il suo gol preferito?

"Con questa maglia tutti, si faceva molta fatica per segnare, ho sempre lavorato molto e ci tengo a ogni gol che ho fatto”.